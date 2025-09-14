Absolutely Hilarious – avec Sandrine Sarroche Théâtre 100 Noms Nantes

Absolutely Hilarious – avec Sandrine Sarroche Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 19 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 20:15 – 21:45

Gratuit : non 19 € à 30 € 19 € à 30 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Le grand show de l’humour Après le raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents, décapants et hilarants que jamais ! A cette occasion elle s’entoure également de deux des nouveaux petits génies de la scène :Florian Lex : Il rêve d’un monde où les diktats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.Tristian Lucas : Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare ! Il rit d’abord de lui-même, puis taquine les bobos, et nous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante. Présenté par les « Agités », Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm Durée : 1h30

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/