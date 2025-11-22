Absolutely Hilarious Route de la Vallée Houlgate

Invité d’honneur de cette soirée, Élie Semoun présente une galerie de personnages toujours plus bêtes et méchants ! Il est entouré de Sabrine, nouvelle star de la scène parisienne, et de Christophe Guybet, qui pratique l’autodérision comme un sport extrême. Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.

Route de la Vallée Amphithéâtre du Centre Sportif de Normandie Houlgate 14510 Calvados Normandie

English : Absolutely Hilarious

Guest of honor for the evening, Élie Semoun presents a gallery of increasingly silly and nasty characters! He’s joined by Sabrine and Christophe Guibet. Presented by Christophe Combarieu and Mathieu Wilhelm. Book online.

German : Absolutely Hilarious

Ehrengast des Abends ist Élie Semoun, der eine Galerie von immer dümmeren und böseren Charakteren präsentiert! Er wird von Sabrine und Christophe Guybet begleitet. Präsentiert von Christophe Combarieu und Mathieu Wilhelm. Online-Reservierung.

Italiano :

Ospite d’onore della serata, Élie Semoun presenta una galleria di personaggi sempre più sciocchi e cattivi! Con lui Sabrine e Christophe Guybet. Presentato da Christophe Combarieu e Mathieu Wilhelm. Prenota online.

Espanol :

Invitado de honor de la velada, Élie Semoun presenta una galería de personajes cada vez más tontos y desagradables Le acompañan Sabrine y Christophe Guybet. Presentado por Christophe Combarieu y Mathieu Wilhelm. Reserva en línea.

