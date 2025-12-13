Absolutely Hilarious Route de la Vallée Houlgate

Absolutely Hilarious

Route de la Vallée Amphithéâtre du Centre Sportif de Normandie Houlgate Calvados

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Invité d’honneur de cette soirée, Gérald Dahan présente une cinquantaine d’incarnations saisissantes ! Il est entouré d’Olivia Moore, l’humoriste qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et d’Alexandre Pesle, alias Sylvain le Comptable de Caméra Café.

Pour cette nouvelle soirée d’humour, Gérald Dahan, l’ Imposteur Public n°1 , s’apprête à dégainer ses salves d’imitations les plus croustillantes ! À travers une cinquantaine d’incarnations plus saisissantes les unes que les autres, l’imitateur aux 500 canulars vous bluffe avec une multitude de performances vocales dont lui seul a le secret.

Il est entouré d’Olivia Moore, l’humoriste qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, avec un mélange rare de lucidité, d’élégance et de mauvaise foi délicieuse. Un humour cash, intelligent, et irrésistiblement piquant !

Mais aussi d’Alexandre Pesle, dont tout le monde se souvient évidemment pour son rôle de Sylvain le comptable dans Caméra Café ! Également auteur pour la série H, pour les Guignols de l’info, aujourd’hui il pose son regard acéré sur le monde qui l’entoure, et tout le monde en prend pour son grade !

Une soirée proposée et présentée par les Agités , Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm

Réservation en ligne. Possibilité de pré-réserver auprès de l’office de tourisme de Houlgate. .

English : Absolutely Hilarious

Gérald Dahan, the evening’s guest of honor, presents some fifty striking incarnations! He is joined by Olivia Moore, the comedian who says out loud what many people think, and Alexandre Pesle, aka Sylvain le Comptable from Caméra Café.

