Abstract Sound System au Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 22:00 –

Gratuit : non 10 € 10 € Billetterie : helloasso.com/associations/abstrack/evenements/abstrack-sound-system-au-pannonicaet sur place Tout public

Abstrack revient pour sa teuf annuelle au Pannonica !Ce lieu leur est cher : intimiste, chaleureux, parfait pour accueillir un bout du Abstrack Sound System. Leur résident, Jimmy, invite Clisco à ses côtés sur ce dancefloor d’automne aux couleurs de leurs étendards de la fête libre ! Abstrack Sound System est un collectif qui crée des fêtes autour d’un sound system artisanal, offrant une précision sonore immersive plutôt qu’une puissance brute. Le collectif célèbre la fête comme un moment de communion, avec une sélection musicale soignée et une atmosphère chaleureuse. Samedi 13 décembre 2025 de 22h à 3h du matin

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/abstrack/evenements/abstrack-sound-system-au-pannonica