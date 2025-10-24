Abstrait et figuratif Le Grand-Pressigny

Exposition de sculptures et de peintures de Monsieur Martin Looker et de Mme Charlotte Brown

Vernissage le samedi 25 octobre à 18h.

English :

Exhibition opening on Saturday.

German :

Ausstellung mit Vernissage am Samstag.

Italiano :

Inaugurazione della mostra sabato.

Espanol :

Inauguración de la exposición el sábado.

