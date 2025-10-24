Abstrait et figuratif Le Grand-Pressigny
Abstrait et figuratif Le Grand-Pressigny vendredi 24 octobre 2025.
Abstrait et figuratif
11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-25 20:00:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-26
Exposition de sculptures et de peintures de Monsieur Martin Looker et de Mme Charlotte Brown
Vernissage le samedi 25 octobre à 18h.
Exposition de sculptures et de peintures de Monsieur Martin Looker et de Mme Charlotte Brown
Vernissage le samedi 25 octobre à 18h. .
11 Carroi des Robins Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 20 69 36 marmal9958@gmail.com
English :
Exhibition opening on Saturday.
German :
Ausstellung mit Vernissage am Samstag.
Italiano :
Inaugurazione della mostra sabato.
Espanol :
Inauguración de la exposición el sábado.
L’événement Abstrait et figuratif Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2025-10-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire