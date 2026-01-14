Absurd’collage Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Absurd’collage

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Un voyage créatif au pays de l’imaginaire ! Lors de cet atelier, vous serez invités à composer des images surprenantes à partir de découpages de magazines. En associant l’inattendu, chacun donnera naissance à une œuvre poétique, drôle et unique. Un moment de liberté, d’invention et de partage autour du collage.

Le collage absurde est une invitation à jouer avec les images et à laisser libre cours à son imagination. À partir de magazines, de papiers colorés et de quelques coups de ciseaux, les participants créent des compositions insolites où les échelles se mêlent, les objets se transforment et les histoires prennent vie.

Au fil des découpages et des assemblages, chacun est encouragé à explorer sa créativité, à expérimenter sans contrainte et à partager ses trouvailles avec les autres. Ici, il n’y a ni bonne ni mauvaise façon de faire : l’étonnement et le plaisir de créer sont les véritables guides de l’atelier.

Chaque participant repartira avec une œuvre singulière, reflet de son univers et de son imagination.

L’atelier est proposé par l’association « Les Lucioles de papier », association artistique et sociale implantée au cœur de la ville de Vernon et animée par ses fondatrices, Lyse et Camille.

Pour adulte.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Absurd’collage

L’événement Absurd’collage Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération