Abwarten Compagnie Appel d’Air Notre-Dame-d’Oé

Ici, un groupe attend. Au loin, on devine un chant. Tout près, on entend un souffle, un cri, un rire. Autour, le cours du monde est suspendu. Où sommes-nous ? Est-ce un quai de gare, le fronton d’un hôpital, l’entrée d’une maison une “ folie ” peut-être ? Les êtres présents mettent la frénésie du monde sur pause. Alertes et puissants, iels mettent le temps en vacances pour mieux goûter son passage et sentir, au-delà de la violence de son mouvement inexorable, sa douceur secrète.

Proposition singulière, cette pièce de danse met au plateau des interprètes âgés de 34 à 64 ans, de corporéités différentes, venus d’arts différents. 17 .

Here, a group waits. In the distance, we can make out a song. Nearby, we hear a breath, a cry, a laugh. All around, the course of the world is suspended. Where are we? Is it a station platform, the front of a hospital, the entrance to a house? madness, perhaps?

