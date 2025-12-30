ABY Le Point Virgule Paris

ABY Début : 2026-04-10 à 21:15. Tarif : – euros.

ABYC’est la crise de la vingtaine la plus drôle, entre les péripéties de la vie et les aventures rocambolesques.Aby, 23 ans, s’étale sur sa nouvelle vie de jeune adulte tout en faisant une rétrospective sur sa vie d’adolescente. Elle y inclut toutes les aventures que peuvent avoir une jeune femme.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75