Abyss 3D Levez le voile sur les mystères des profondeurs ! Rue des Cormorans Brest

Plongez dans les abysses et découvrez les animaux qui se cachent dans les profondeurs insondables de l’océan. Grâce à cette animation 3D, vivez une expérience immersive pour plonger à la découverte des écosystèmes abyssaux. Vous croiserez la route du calamar cacatoès ou encore de l’étonnant poisson vise-en-l’air.

D’autres animations vous permettront d’en savoir plus sur cette biodiversité cachée quiz interactif sur les abysses, rencontre avec des chercheurs spécialisés, projections, carnet d’activité pour les enfants… Un programme d’animations riche et interactif pour apprendre en s’amusant, en famille ou entre amis !

Informations pratiques

Animations comprises dans le prix du billet d’entrée.

Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue, à tarifs préférentiels. .

Rue des Cormorans Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40

