Abysses | Jacques Bonaffé et Sarah Amrous Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac jeudi 27 novembre 2025.
Abysses | Jacques Bonaffé et Sarah Amrous
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Ce tarif s’adresse aux -25 ans, chercheur·ses d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, apprenti·es. Merci de présenter votre justificatif à l’entrée en salle.
Début : 2025-11-27 20:30:00
fin : 2025-11-27 21:45:00
2025-11-27
Création = Première représentation à L’Avant-Scène
Découvrez la nouvelle création de Jacques Bonnaffé, dont la première aura lieu chez nous !
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 contact@avantscene.com
English :
Creation = First performance at L’Avant-Scène
Discover Jacques Bonnaffé’s new creation, which will premiere here!
German :
Uraufführung = Erste Aufführung im L’Avant-Scène
Entdecken Sie die neue Kreation von Jacques Bonnaffé, die bei uns uraufgeführt wird!
Italiano :
Creazione = Prima rappresentazione a L’Avant-Scène
Scoprite la nuova creazione di Jacques Bonnaffé, che sarà presentata in anteprima qui!
Espanol :
Creación = Estreno en L’Avant-Scène
Descubra la nueva creación de Jacques Bonnaffé, ¡que se estrenará aquí!
