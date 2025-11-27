Abysses | Jacques Bonaffé et Sarah Amrous Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

Abysses | Jacques Bonaffé et Sarah Amrous

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Ce tarif s’adresse aux -25 ans, chercheur·ses d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, apprenti·es. Merci de présenter votre justificatif à l’entrée en salle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 21:45:00

Date(s) :

2025-11-27

Création = Première représentation à L’Avant-Scène

Découvrez la nouvelle création de Jacques Bonnaffé, dont la première aura lieu chez nous !

.

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 contact@avantscene.com

English :

Creation = First performance at L’Avant-Scène

Discover Jacques Bonnaffé’s new creation, which will premiere here!

German :

Uraufführung = Erste Aufführung im L’Avant-Scène

Entdecken Sie die neue Kreation von Jacques Bonnaffé, die bei uns uraufgeführt wird!

Italiano :

Creazione = Prima rappresentazione a L’Avant-Scène

Scoprite la nuova creazione di Jacques Bonnaffé, che sarà presentata in anteprima qui!

Espanol :

Creación = Estreno en L’Avant-Scène

Descubra la nueva creación de Jacques Bonnaffé, ¡que se estrenará aquí!

L’événement Abysses | Jacques Bonaffé et Sarah Amrous Cognac a été mis à jour le 2025-10-01 par Destination Cognac