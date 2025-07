Académie de musique ancienne Liverdun

Académie de musique ancienne

Concerts Lundi 18 aout à 20h au Château Corbin et Dimanche 24 aout à 15h à l’église

Midis musicaux de 12h30 à 14h du 20 au 23/08 dans le village.Tout public

Place de la Cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

Academy of early music

Concerts: Monday August 18 at 8pm at Château Corbin and Sunday August 24 at 3pm at the church

Midis musicaux from 12:30 pm to 2 pm from August 20 to 23 in the village.

German :

Akademie für Alte Musik

Konzerte: Montag, 18. August um 20 Uhr im Château Corbin und Sonntag, 24. August um 15 Uhr in der Kirche

Midis musicaux von 12:30 bis 14:00 Uhr vom 20. bis 23.08. im Dorf.

Italiano :

Accademia di musica antica

Concerti: lunedì 18 agosto alle 20.00 a Château Corbin e domenica 24 agosto alle 15.00 nella chiesa

Pranzi musicali dalle 12.30 alle 14.00 dal 20 al 23/08 nel villaggio.

Espanol :

Academia de música antigua

Conciertos: lunes 18 de agosto a las 20h en el Château Corbin y domingo 24 de agosto a las 15h en la iglesia

Almuerzos musicales de 12h30 a 14h00 del 20 al 23/08 en el pueblo.

