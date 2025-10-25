Académie d’orchestre régional « Poèmes symphoniques » Théâtre Quintaou Anglet

Académie d’orchestre régional « Poèmes symphoniques »

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre d’un projet de concert symphonique initié en octobre 2023, plusieurs établissements d’enseignement artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ont souhaité réunir leurs potentiels et leurs talents pour composer un orchestre de plus de 70 jeunes musiciennes et musiciens.

Sous la direction de la cheffe invitée Alizé Léhon, les jeunes artistes de la Nouvelle-Aquitaine se retrouvent pour célébrer la musique. Leur programme est un florilège de poèmes symphoniques, nous conduisant au cœur des bois et prairies de Bohème (Smetana), dans les steppes de Finlande (Sibelius), en passant par une évocation toute germanique d’Henri Duparc.

Un pur régal pour les oreilles !

Programme

Liszt, Bruits de Fête

Smetana, Des bois et prairies de Bohême

Duparc, Lénore

Sibelius, Finlandia .

