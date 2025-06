Le Printemps de la Réparation à l’Académie du Climat – Académie du climat Paris 28 juin 2025

Engagée en faveur de la réparation à travers son Plan de réduction des déchets, la Ville de Paris offre une journée de découverte et d’apprentissage des gestes qui peuvent réparer vos objets !

10 ateliers pour apprendre à réparer tous vos

objets :

Entretenir ou réparer votre vélo avec CycloCube de 14h à 17h.

Cyclocube vous propose de vous initier au diagnostic et à l’auto-réparation de vélos. Apprendre à changer ou dévoiler une roue, installer une rustine, l’association est là pour vous aider ! CycloCube s’est donnée pour mission d’accompagner les citoyens à la pratique du vélo en milieu urbain en proposant notamment des ateliers d’auto-réparation vélo pour toutes et tous. Tout public

Se décider à co-réparer le petit électroménager avec Repair Café Paris de 10h – 18h.

Découverte de l’intérieur de quelques appareils, atelier soudure électronique, découverte de composants électroniques ou encore diagnostic d’appareils en panne. Localisation et calendrier des Repair Cafés près de chez vous. Vous repartirez avec la conviction et la confiance que le petit électroménager est souvent réparable ! Grand public

Une aiguille plantée pour un vêtement sauvé de 11h à 15h.

Envie de donner une deuxième vie à ce vêtement qui dors dans votre placard ? Venez découvrir quelques techniques de base pour le réparer, l’adapter à votre morphologie ou le transformer à votre goût ! Les animateurs et animatrices de la ressourcerie Chamôdix vous accompagnerons pour porter vos vêtements le plus longtemps possible. A partir de 10 ans

Petit électro-ménager : venez constater que vous pouvez apprendre avec la Réparothèque de 10h à 18h.

Venez essayer nos quizz et nous poser vos questions sur les bons gestes pour vos appareils, sur leurs fragilités, sur leur fonctionnement. Venez découvrir quelques appareils de l’intérieur, pour vous donner envie de réparer !

Fresque du Numérique : venez participer à un atelier ludique sur les enjeux environnementaux du numérique (inscription recommandée, 14 places, de 14h à 17h).

Participez à La Fresque du Numérique pour vous sensibiliser sur les enjeux environnementaux du numérique ! Animé par Olivia, cet atelier ludique permet de construire en équipe une fresque sur les impacts écologiques du numérique et d’explorer les actions possibles pour évoluer vers un numérique plus soutenable (comme la réparation) – (lien à venir)

Venez restaurer vos surfaces bois de 10h à 18h.

La Ressourcerie l’Alternative vous propose d’appendre à rafraichir des bois altérés. Vous pouvez amener votre petit mobilier, ou apprendre de nouvelles techniques sur des échantillons amenées par la Ressourcerie. Refaire un enduit, refaire un vernis…tous les matériaux sont fournis !

Réparer

ou upcycler vos textiles pour une seconde vie encore plus belle de 10h à 17h30.



Venez faire l’expérience du réemploi textile avec 13 Avenir : avec vos vêtements à réparer ou upcycler, vos tissus à utiliser, ou sans rien et nous vous proposerons un panel de tissus issus du réemploi. Pas besoin de savoir coudre, les couturières sont là pour vous guider pas à pas ! L’essentiel ? Apprendre et s’amuser, rendre le réemploi concret et accessible. A partir de 10 ans

Vous voulez lutter contre l’obsolescence programmée ?

Venez discuter avec l’association « Halte à l’Obsolescence Programmée » (HOP) qui milite depuis 10 ans pour obtenir des produits durables et réparables.

Vous pensez tout connaitre du tri ?

Venez vous tester autour d’un basket tri pour tout savoir sur l’avenir de vos déchets !

Giant Free Troc Party – spéciale « on échange tout »

Donnez et/ou récupérez vêtements, livres, jeux, chaussures, objets de déco… gratuitement et sans limite, une solution économique et écologique ! Faites le tri de vos objets enfouis dans votre armoire, qui encombrent vos tiroirs et prennent la poussière dans vos étagères. Amenez vos affaires à la Free Troc Party organisée par le site paris-friendly.fr, faites le bonheur d’un troqueur et donnez une seconde vie à ce qui est encore en bon état. En échange, vous pourrez trouver votre bonheur et repartir avec tout plein d’articles, vêtements, livres, jeux, chaussures, objets de déco… sans limitation, apportés par d’autres troqueurs. Tout est entièrement gratuit, aucune vente n’est autorisée.

Choisissez l’un des 2 créneaux (1 seule session acceptée par participant ! ) arrivez bien à l’heure avec tout ce que vous souhaitez troquer, déposez-les sur les tables et c’est parti pour la Free Troc Party !

Et en bonus, des activités gratuites pour petits et grands et d’autres surprises vous attendent :

⮚ un brunch zéro déchet participatif où chacun peut apporter à manger et/ou à boire et se servir de ce qui lui fait envie.

⮚ une initiation couture et broderie avec la médiation de l’Académie du Climat pour réparer ou customiser un vêtement fraîchement troqué en vous initiant aux gestes simples de la couture à la main en fabriquant un patch personnalisé ou une broderie réparatrice.

Remplissez le formulaire d’inscription (pour la session de votre choix, une seule session par personne – 11h15 ou 12h30) LIEN D’INSCRIPTION A VENIR

Le samedi 28 juin 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T13:00:00+02:00

2025-06-28T11:00:00+02:00_2025-06-28T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T21:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Objet abîmé, cassé, déchiré ? Vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre jean ou votre téléphone ? Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la réparation le 28 juin de 10h à 18h !