Giant Free Troc Party – spéciale «on échange tout» Académie du Climat Paris 28 juin 2025

Faites le tri de vos objets enfouis dans votre armoire, qui encombrent vos tiroirs et prennent la poussière dans vos étagères. Apportez vos affaires à la Free Troc Party organisée par le site paris-friendly.fr, faites le bonheur d’un troqueur et donnez une seconde vie à ce qui est encore en bon état.

En échange, vous pourrez trouver votre bonheur et repartir avec tout plein d’articles, vêtements, livres, jeux, chaussures, objets de déco… sans limitation, apportés par d’autres troqueurs.

Tout est entièrement gratuit, aucune vente n’est autorisée

Choisissez l’un des 2 créneaux (1 seule session acceptée par participant !) arrivez bien à l’heure avec tout ce que vous souhaitez troquer, déposez-les sur les tables et c’est parti pour la Free Troc Party !

Et en bonus, des activités gratuites pour petits et grands et d’autres surprises vous attendent :

un brunch zéro déchet participatif où chacun peut apporter à manger et/ou à boire et se servir de ce qui lui fait envie.

une initiation couture et broderie avec la médiation de l'Académie du Climat pour réparer ou customiser un vêtement fraîchement troqué en vous initiant aux gestes simples de la couture à la main en fabriquant un patch personnalisé ou une broderie réparatrice.

Comment participer à la Free Troc Party ?

1°/ Remplissez le formulaire d’inscription (pour la session de votre choix, une seule session par personne – 11h15 ou 12h30) qui sera mis en ligne le mardi 24 juin à partir de 12h – INSCRIPTION ICI

2°/ Vous recevrez un email de confirmation , car seulement 150 places sont disponibles par session.

3°/ Rendez-vous à la Free Troc Party, le samedi 28 juin 2025 à 11h15 ou 12h30

L’Académie vous propose aussi de collecter vos vêtements et tissus usés… Détendus ? Troués ? Tachés ? Tout sera pris pourvu que ce soit propre !

Vieux draps, rideaux, chaussettes, tee-shirts, pulls, etc. alimenteront les ateliers de couture et surcyclage de l’Académie.

Le concept de Paris Friendly est simple : vous faire aimer Paris, en vous permettant de découvrir ou re-découvrir de nouveaux lieux et de participer à des événements uniques et exceptionnels, pour la plupart gratuits et ouverts à tous !

Info-Climat – S’habiller avec du « seconde main », ça change quoi ? Chaque année, chaque Français.e achète en moyenne 10 kg de vêtements, de linge de maison et de chaussures. L’ensemble des jeans vendu par une célèbre marque américaine équivaut à la distance Terre-Mars… Or, le textile fait partie des industries les plus impactantes au monde et notre garde de robe a un fort impact environnemental ! Par exemple, la production d’un jean utilise 8 000 L d’eau, et il parcourt environ 1,5 fois le tour du monde avant d’arriver en boutique. Alors que seulement ⅓ de nos vêtements sont actuellement collectés et triés pour être réutilisés ou recyclés… Alors s’habiller avec du seconde main, repriser, customiser ses vêtements, créer ses propres accessoires en tissus de récupération, c’est agir pour la planète !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

Le samedi 28 juin 2025

de 11h15 à 13h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Donnez et/ou récupérez vêtements, livres, jeux, chaussures, objets de déco… gratuitement et sans limite, une solution économique et écologique !