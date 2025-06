Atelier de co-réparation vélo Académie du Climat Paris 19 juin 2025

Tous les jeudis, l’atelier de CycloCube vous propose de venir entretenir ou réparer votre vélo avec les coachs bénévoles, leurs conseils bienveillants et tous les outils nécessaires.

Vous savez déjà réparer ? Venez éclairer de vos connaissances les participant.e.s du jour !

Et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

C’est dans l’atelier Bricolage, au RDC, à gauche, au fond du couloir.

L’association CycloCube a pour mission d’accompagner les citoyen.nes à la pratique du vélo en milieu urbain et de partager les ressources nécessaires à son usage quotidien.

Si vous souhaitez participer, en tant que bénévole, pour aider à réparer c’est ici : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/49628/benevolat-cyclocube-2

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Du mercredi 18 juin 2025 au vendredi 25 juillet 2025 :

jeudi

de 18h30 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Envie de remettre votre vélo en état ? Venez l’entretenir et le réparer à l’atelier de co-réparation CycloCube de l’Académie du Climat, tous les jeudis.