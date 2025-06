Fête des musiques à l’Académie du Climat Académie du Climat Paris 21 juin 2025

À l’heure où nous devons nous plus que jamais nous rassembler et agir pour répondre au défi climatique et social, cette journée nous invite joyeusement à explorer le lien entre la création artistique, le spectacle vivant et les enjeux climatiques. Cette journée est aussi un moment de réflexion sur la manière dont la musique et les arts vivants peuvent éveiller les consciences face aux défis écologiques.

L’Académie du Climat a rassemblé des talents pour créer un programme riche et varié où se mêlent rythmes et réflexions sur la transition écologique.

Cette Fête des musiques sera festive, populaire et militante !

16H-17h15 – Table ronde – L’art : terrain de luttes écologistes

invités : Raphaël Herrerias du groupe Terrenoire, Feris Barkat (à confirmer), Marie-Kell de cannart (violoniste et bio acousticienne) & des membres de l’Orchestre du Nouveau Monde et Sarah Alby la directrice de l’Académie du Climat.

18H-20H30 – deux concerts

18h-20h15 Avec l’Orchestre du Nouveau Monde devant l’Académie du Climat

Gigantesque concert gratuit et en plein air rassemblant 200 musicien•nes dès 18h sur la Place Baudoyer !

2h30 de musiques orchestrales brésilienne, chilienne, américaine, allemande, argentine et russe, des chansons populaires militantes, de la musique de films et pleins de surprises !

Préparez vous à vivre un moment grandiose aux côtés du collectif The Herds, projet d’art public et d’action climatique à une échelle inédite. Symbolisant leur fuite devant la catastrophe climatique, des marionnettes d’animaux grandeur nature ont parcourront 20 000 km du bassin du Congo au cercle Arctique, passant par Paris ils viennet faire une alte à l’Académie du Climat ! Ils seront accompagnés par la Chorale du Bruit qui Court et l’Orchestre du Nouveau Monde.

20H15 – Concert – Artistes invités par le collectif SKZD et accompagnés par l’Orchestre du Nouveau Monde

À 20h30 – la soirée se poursuivra avec les invités du Collectif SKZD jusqu’à 23h autour d’un DJset

Les noms des artistes invités arrivent très vite !

L’Académie a co-construit cette programmation avec Yes We Camp et de nombreux acteurs de l’écosystème climat et artistique : l’Orchestre du Nouveau Monde, Le Bruit qui Court, The Herds… !

Orchestre du Nouveau Monde est né il y a quelques années d’un besoin unanime de donner du sens à la pratique musicale, c’est un orchestre engagé pour la justice sociale et climatique en France. Constitué en association depuis Janvier 2022, il rassemble une centaine de jeunes en fin d’études de Conservatoires Régionaux ou Nationaux.

Leur mission : sensibiliser un large public grâce à la musique.

L’Orchestre du Nouveau Monde propose ainsi une nouvelle forme de discours militant où l’art est la caisse de résonance d’un message engagé. À travers diverses performances (concerts, interventions en milieu scolaire, conférences, vidéos de sensibilisation, action militante etc.), l’orchestre souhaite déclencher des réflexions, inciter à passer à l’action et participer à la constitution d’un mouvement commun d’espoir et d’ambition.

Le collectif SKZD, Skyzdalimit, est un collectif de jeunes réalisateurs issus des quartiers populaires, réuni par une volonté commune : utiliser l’art comme outil de transformation sociale. À travers leurs projets audiovisuels, nos événements et nos prises de parole, nous cherchons à créer un espace d’expression où chacun peut affronter ses propres luttes tout en rejoignant un mouvement collectif plus large.

Leur ambition : faire converger les luttes, donner de la voix à celles et ceux qu’on entend trop peu, et construire une identité artistique forte, profondément humaine.

Le but est de rassembler autour de la musique tout en véhiculant un message fort et responsable.

The Herds – Les hordes – est un projet d’art public et d’action climatique à une échelle inédite, une rencontre ambitieuse entre la culture et le climat. D’avril à août 2025, des marionnettes d’animaux grandeur nature parcourent 20 000 km du bassin du Congo au cercle Arctique, symbolisant leur fuite devant la catastrophe climatique. Sont rassemblés des organisations et des artistes renommés et engagés. Les étapes clés du voyage incluent Kinshasa, Lagos, Dakar, Marrakech, Casablanca, Madrid, Marseille, Arles, Paris (avec une halte à l’Académie du Climat !), Venise, Manchester, Londres, Aarhus, Copenhague, Stockholm et Trondheim, culminant en un événement final dans le cercle Arctique.

Leur missions : créer des événements artistiques d’envergure internationale qui remettent en question les points de vue sur la crise climatique. En collaborant avec des artistes et écologistes phares d’Afrique et d’Europe, leur objectif est d’initier des changements significatifs et de favoriser une prise de conscience mondiale.

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Le samedi 21 juin 2025

de 16h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

À travers une table ronde et de nombreuses performances en plein air, cette fête des musiques à l’Académie du Climat propose de nourrir l’esprit tout en explorant les arts comme vecteur de lien et de mobilisation en faveur des enjeux climatiques.