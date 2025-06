Apprendre gratuitement à réparer le petit électroménager Académie du Climat Paris 22 juin 2025

Le petit électroménager est assez varié : les appareils ont quelques fonctions en commun, mais chacun a aussi une fonction principale différente, des dispositifs de sécurité souvent spécifiques, des fragilités particulières. Chaque atelier « appareil » est consacré en général à un seul appareil.

Dimanche 22 juin : L’ORDINATEUR



Vous comprendrez comment il fonctionne, dans les grandes lignes, quels sont ses composants principaux (batterie, disque dur, barrette de mémoire vive, CPU, GPU, carte wifi), et comment en changer s’ils sont défectueux. Mais aussi, tout simplement, à bien connaître son ordinateur pour en prendre soin pour le faire durer !



Pour cette séance, exceptionnellement, il est fortement recommandé d’apporter votre ordinateur portable (avec votre batterie chargée à 100% et avec votre chargeur).

Vous apprendrez à lire plein de caractéristiques de votre ordinateur, sans rien démonter, et à poser un premier diagnostic lorsqu’il est lent.

Difficile d’être autonome sur ce sujet, mais vous serez plus à l’aise au sein d’une équipe de Repair Café près de chez vous pour aborder un ordinateur qui rame ou qui ne s’allume pas du tout !

Où ? dans le labo d’Éco-construction (rez-de-chaussée de l’Académie)

Les formations dispensées par l’association Repair Café Paris sont informelles, elles ne donnent lieu à aucune délivrance de diplôme, certificat ou autre.

Dimanche 29 juin : Réparer – débutant électricité – intensité et tension…

Consultez aussi le calendrier des prochaines séances et la liste des formations et la documentation là !

C’EST GRATUIT mais INSCRIVEZ-VOUS !

Avec les bénévoles de Repair Café Paris et d’autres Repair Cafés, chaque dimanche vous pouvez apprendre à réparer le petit matériel électroménager : les bases de l’électricité, un appareil dans tous ses recoins (différent à chaque séance), voire certaines fonctions électroniques complexes !

L’association Repair Café Paris organise des ateliers de co-réparation d’appareils de petit électro-ménager ainsi que des formations à la réparation et construit une base de connaissance.

INFO – CLIMAT – Préserver le climat et l’environnement peut prendre bien des formes. Faire durer son matériel de petit électroménager en est une, méconnue et accessible à tout le monde ! Prolonger la durée d’usage d’un an de ses équipements (TV, ordinateur portable, smartphone, micro-onde, bouilloire…) permet d’économiser, par an, 660€ et d’éviter l’équivalent de 1000 km en voiture (source ADEME). Les pannes sont jusqu’à 70% liées à un manque d’entretien ou une mauvaise utilisation (pendant la période des 2 ans de garantie). Entretenir c’est simple, mais réparer ça s’apprend et c’est encore plus agréable à faire en groupe !

Du jeudi 19 juin 2025 au mardi 15 juillet 2025 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Chaque dimanche matin, l’Académie du Climat vous propose d’apprendre à réparer un appareil différent : grille-pain, four à micro-ondes, bouilloire, sèche-cheveux, plaque à induction, radiateur… Ces ateliers sont accessibles sans prérequis mais uniquement sur INSCRIPTION auprès de Repair café Paris et ses bénévoles !