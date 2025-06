Un Repair Café à l’Académie du Climat ! Académie du Climat Paris 28 juin 2025

Le tout jeune Repair Café de quartier à l’Académie revient, cette fois-ci exceptionnellement un samedi de 10h à 18h et en extérieur sur la Place Baudoyer à l’occasion du Printemps de la Réparation.

Des bénévoles sont là avec leurs outils et de la bonne volonté pour trouver avec vous la raison de la panne ou des dysfonctionnements de vos appareils électriques, manuels ou électroniques que vous apportez.

Mettez la main à la pâte pour tenter de réparer avec ces experts bénévoles qui ont des connaissances et des compétences de la réparation dans toutes sortes de domaines !

Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. On peut aussi y trouver des idées à la table de lecture qui propose des ouvrages sur la réparation et le bricolage.

[Sans inscription]

Réparer ensemble, c’est l’idée de Repair Café Paris dont l’entrée est ouverte à tous·tes. De nombreux Repair Cafés existent dans Paris, trouvez le plus proche de chez vous ou les dates qui vous conviennent le mieux directement sur le site de l’association et en particulier dans la page calendrier : https://academie.repaircafeparis.fr/calendar/

Si besoin, le mail contact du Repair Café Paris 4e Académie du Climat : repaircafeacademieduclimat@proton.me

INFO – CLIMAT – Préserver le climat et l’environnement peut prendre bien des formes. Faire durer son matériel de petit électroménager en est une, méconnue et accessible à tout le monde ! Prolonger la durée d’usage d’un an de ses équipements (TV, ordinateur portable, smartphone, micro-onde, bouilloire…) permet d’économiser, par an, 660€ et d’éviter l’équivalent de 1000 km en voiture (source ADEME). Les pannes sont jusqu’à 70% liées à un manque d’entretien ou une mauvaise utilisation (pendant la période des 2 ans de garantie). Entretenir c’est simple, mais réparer ça s’apprend et c’est encore plus agréable à faire en groupe !

Le samedi 28 juin 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

