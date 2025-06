Rencontre sur les PFAS dans l’eau : comprendre, agir, protéger Académie du climat Paris 24 juin 2025

Cet événement public permettra

à Eau de Paris de présenter les concentrations relevées à Paris et les

solutions mises en place. Il rassemblera scientifiques, associations,

institutionnels et citoyen·nes autour d’un sujet crucial : la qualité de l’eau et les défis posés par

les substances persistantes.

Au programme de la rencontre

Présentation de l’état des

lieux à Paris par Eau de Paris

lieux à Paris par Eau de Paris Intervention de l’Académie des sciences sur les PFAS

Point juridique avec Notre Affaire à Tous

Focus innovation : une

technologie de détection inédite portée par l’Université de Rouen

Ces experts pourront répondre à toutes vos questions sur ce sujet important.

Le mardi 24 juin 2025

de 18h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-24T21:00:00+02:00

2025-06-24T19:00:00+02:00_2025-06-24T21:30:00+02:00

fin : 2025-06-24T23:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Les PFAS ou polluants éternels sont partout : dans l’eau, l’air, les sols… et parfois dans nos robinets. Comment mieux les comprendre ? Quelle est la situation à Paris ? Quelles solutions existent ?