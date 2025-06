Avant-première film – Nature, notre alliée insoupçonnée Académie du Climat Paris 4 juillet 2025

Partout sur la planète, une armée de scientifiques se mobilise pour dévoiler un pouvoir unique de la nature : celui de capter et stocker le dioxyde de carbone.

Où sont ces puits de carbone ?

Quelle quantité de CO2 peuvent-ils capturer ?

Nature, notre alliée insoupçonnée révèle comment la nature est plus que jamais notre meilleure alliée contre le changement climatique.

La projection du documentaire (52′) sera suivie d’une discussion avec Elena Sender et Alexis Barbier-Bouvet, réalisateurs du film, ainsi qu’avec Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et intervenant dans le film.

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climate

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Le vendredi 04 juillet 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T22:30:00+02:00

2025-07-04T20:30:00+02:00_2025-07-04T22:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T00:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/

Un documentaire qui donne des raisons d’espérer… et de protéger la nature, notre meilleure alliée face au changement climatique. Et les réalisateurs sont là pour en parler avec vous !