PATRICK SCHEYDER, THOMAS BRAIL, NACH, IMAN, YANNIS GILBERT et NELSON DELAPALME / L’Écologie en chantant ! – Académie du climat Paris, 7 juin 2025, Paris.

Musique Performance

L’Écologie en chantant ! est un événement de l’Écologie culturelle, imaginé par le pianiste Patrick SCHEYDER, autour d’une écologie heureuse. Avec Patrick SCHEYDER conception et piano, Thomas BRAIL arboriste-grimpeur à la guitare et au chant, la chanteuse NACH, le jeune et incroyable CESAR rappeur écolo, IMAN au sound-design (IMAN est le compositeur de DAMSO), la troupe du voltigeur Yannis GILBERT, Nelson DELAPALME rap, et la participation exceptionnelle de Denis CHEISSOUX de France INTER.

Le show se déroulera de 21h à 21h45 puis recommencera de 22h à 22h45.

Avec le soutient de l’Académie du Climat et l’Office Français de la Biodiversité.

En partenariat avec Green.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T23:30:00+02:00

fin : 2025-06-08T01:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Show festif, séduisant et multimédia autour d’une écologie heureuse.