SOPHIE KERAUDREN-HARTENBERGER / Life – Académie du climat Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

Life est une installation immersive qui explore les frontières entre le vivant et l’inanimé, inspirée par les travaux du médecin Stéphane Leduc. L’œuvre s’intéresse aux formes de vie extrêmes, terrestres et extraterrestres, en s’inspirant des organismes marins abyssaux. À travers des sculptures en verre et des « jardins chimiques », l’artiste crée des métaphores visuelles de l’émergence de la vie, utilisant la bioluminescence et la lumière noire pour offrir une expérience sensorielle unique. Life aborde aussi des enjeux écologiques et spatiaux, tout en questionnant la résilience des organismes dans des environnements hostiles.

Sophie Keraudren-Hartenberger, née en 1990 à Fréjus, est une artiste plasticienne qui mêle art et science. Son travail explore la matière à travers photographies, installations immersives et collaborations avec des laboratoires scientifiques.

Partenaire : Le Laboratoire CEISAM de Nantes Université et le CNRS.

Avec le soutient de l’Académie du Climat.

Avec le commissariat d’Anne-Laure Belloc.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

