Académie du Wudang à Sportissime, LAC DU CRES, Le Crès

samedi 26 septembre 2026 · LAC DU CRES · Le Crès

Informations pratiques

Académie du Wudang à Sportissime 26 et 27 septembre LAC DU CRES Hérault

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Académie du Wudang

L’excellence à la portée de tous

Ateliers pour tout public, en fonction de l’âge ou de la condition physique.

Arts Martiaux : Escrime Chinoise (forme et applications en combat), Tui Shou (lutte éducative), San Shou (principes d’étude de la self-defense)

Arts Énergétiques : Qi Gong

Découvrir, pratiquer, entretenir et améliorer sa condition physique et intellectuelle grâce au Wudang / Practical Tai Chi Chuan, transmis dans le sud de la France par l’académie du Wudang.

LAC DU CRES chemin de navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « administration.wuji@icloud.com »}]

Tai Chi Chuan, Tui Shou, Qi Gong et Escrime Chinoise Tai Chi Tai Chi Chuan

Bruno Degaille