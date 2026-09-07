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Académie du Wudang à Sportissime, LAC DU CRES, Le Crès

samedi 26 septembre 2026 · LAC DU CRES · Le Crès

Académie du Wudang à Sportissime, LAC DU CRES, Le Crès

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
LAC DU CRES
Adresse
chemin de navitau
Ville
34920 Le Crès
Département
Hérault
Tarif
Entrée Libre

Académie du Wudang à Sportissime 26 et 27 septembre LAC DU CRES Hérault

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Académie du Wudang

L’excellence à la portée de tous

Ateliers pour tout public, en fonction de l’âge ou de la condition physique.

  • Arts Martiaux : Escrime Chinoise (forme et applications en combat), Tui Shou (lutte éducative), San Shou (principes d’étude de la self-defense)
  • Arts Énergétiques : Qi Gong

Découvrir, pratiquer, entretenir et améliorer sa condition physique et intellectuelle grâce au Wudang / Practical Tai Chi Chuan, transmis dans le sud de la France par l’académie du Wudang.

LAC DU CRES chemin de navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « administration.wuji@icloud.com »}]
Tai Chi Chuan, Tui Shou, Qi Gong et Escrime Chinoise Tai Chi Tai Chi Chuan

Bruno Degaille

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