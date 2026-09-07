Académie du Wudang à Sportissime, LAC DU CRES, Le Crès
samedi 26 septembre 2026 · LAC DU CRES · Le Crès
Informations pratiques
Académie du Wudang à Sportissime 26 et 27 septembre LAC DU CRES Hérault
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Académie du Wudang
L’excellence à la portée de tous
Ateliers pour tout public, en fonction de l’âge ou de la condition physique.
- Arts Martiaux : Escrime Chinoise (forme et applications en combat), Tui Shou (lutte éducative), San Shou (principes d’étude de la self-defense)
- Arts Énergétiques : Qi Gong
Découvrir, pratiquer, entretenir et améliorer sa condition physique et intellectuelle grâce au Wudang / Practical Tai Chi Chuan, transmis dans le sud de la France par l’académie du Wudang.
LAC DU CRES chemin de navitau Le Crès 34920 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « administration.wuji@icloud.com »}]
Tai Chi Chuan, Tui Shou, Qi Gong et Escrime Chinoise Tai Chi Tai Chi Chuan
Bruno Degaille
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