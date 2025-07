Académie Musicale 18 ème édition Lycée Cordouan Royan

Académie Musicale 18 ème édition Lycée Cordouan Royan dimanche 6 juillet 2025 .

Académie Musicale 18 ème édition

Lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-18

Pour sa 18e édition, l’Académie Musicale de Royan s’apprête à accueillir plus de 120 jeunes artistes venus de toute la France.

Lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 35 46 contact@academie-musicale-royan.fr

English :

For its 18th edition, the Académie Musicale de Royan welcomes over 120 young artists from all over France.

German :

Ausgabe der Académie Musicale de Royan bereitet sich darauf vor, mehr als 120 junge Künstler aus ganz Frankreich zu begrüßen.

Italiano :

Per la sua 18ª edizione, l’Académie Musicale de Royan si prepara ad accogliere oltre 120 giovani artisti provenienti da tutta la Francia.

Espanol :

Para su 18ª edición, la Académie Musicale de Royan se prepara para acoger a más de 120 jóvenes artistas de toda Francia.

