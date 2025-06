Académie Musicale Concours Jeunes Talents Le Palais Royan 11 juillet 2025 14:30

Charente-Maritime

Académie Musicale Concours Jeunes Talents Le Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-07-11 19:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Le Concours Jeunes Talents fête ses 18 ans et met une nouvelle fois en lumière les jeunes solistes les plus prometteurs de l’Académie Musicale.

.

Le Palais 42 av des Congrès

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 35 46 contact@academie-musicale-royan.fr

English :

The Jeunes Talents Competition celebrates its 18th anniversary and once again puts the spotlight on the Académie Musicale’s most promising young soloists.

German :

Der Wettbewerb « Junge Talente » feiert sein 18-jähriges Bestehen und stellt erneut die vielversprechendsten jungen Solisten der Musikalischen Akademie ins Rampenlicht.

Italiano :

Il Concorso per giovani talenti celebra il suo 18° anniversario e ancora una volta mette in luce i giovani solisti più promettenti dell’Académie Musicale.

Espanol :

El Concurso de Jóvenes Talentos celebra su 18º aniversario y destaca una vez más a los jóvenes solistas más prometedores de la Académie Musicale.

L’événement Académie Musicale Concours Jeunes Talents Royan a été mis à jour le 2025-05-30 par Mairie de Royan