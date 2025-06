Académie Musique sur Mer Audition de fin d’année La Coursive Salle Nadia Boulanger Trouville-sur-Mer 21 juin 2025 17:00

Calvados

Académie Musique sur Mer Audition de fin d’année La Coursive Salle Nadia Boulanger 15 Rue Notre-Dame Trouville-sur-Mer Calvados

L’Académie Musique sur Mer vous invite à son audition de fin d’année, l’occasion pour les élèves de partager le fruit de leur travail et de leur progression musicale au fil des mois.

Cette représentation conviviale réunira des interprétations variées en présence des enseignants :

• Emmanuelle Zingaro (chant)

• Olivier Bouet (piano et formation musicale)

• Gérard Denoyer (clarinette)

• Didier Lefebvre (guitare et ukulélé)

Un moment musical ouvert à tous.

Entrée gratuite.

La Coursive Salle Nadia Boulanger 15 Rue Notre-Dame

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Académie Musique sur Mer Audition de fin d’année

Immerse yourself in a unique musical experience at the end-of-course concert led by Joëlle Brun-Cosme (vocals) and Chantal Carteau (piano). After several days of work and perfecting their skills, participants will take to the stage to share the fruits of their learning and their passion for music.

Rendezvous at 5 p.m. at Salle Nadia Boulanger ? La Coursive (former music school) for this musical interlude. Free admission.

German : Académie Musique sur Mer Audition de fin d’année

Die Académie Musique sur Mer lädt Sie zu ihrem Jahresendvorspiel ein, bei dem die Schülerinnen und Schüler die Früchte ihrer Arbeit und ihres musikalischen Fortschritts im Laufe der Monate präsentieren können.

Bei dieser geselligen Aufführung werden verschiedene Interpretationen in Anwesenheit der Lehrer vorgetragen:

? Emmanuelle Zingaro (Gesang)

? Olivier Bouet (Klavier und Musikausbildung)

? Gérard Denoyer (Klarinette)

? Didier Lefebvre (Gitarre und Ukulele)

Ein musikalischer Moment, der für alle offen ist.

Eintritt frei.

Italiano :

L’Académie Musique sur Mer vi invita all’audizione di fine anno, un’occasione per gli studenti di condividere i frutti del loro lavoro e i loro progressi musicali nel corso dei mesi.

Questa performance conviviale presenterà una varietà di interpretazioni alla presenza degli insegnanti:

? Emmanuelle Zingaro (voce)

? Olivier Bouet (pianoforte e formazione musicale)

? Gérard Denoyer (clarinetto)

? Didier Lefebvre (chitarra e ukulele)

Un’esperienza musicale aperta a tutti.

Ingresso libero.

Espanol :

La Académie Musique sur Mer le invita a su audición de fin de curso, una oportunidad para que los estudiantes compartan los frutos de su trabajo y sus progresos musicales a lo largo de los meses.

Esta agradable actuación contará con diversas interpretaciones en presencia de los profesores:

? Emmanuelle Zingaro (voz)

? Olivier Bouet (piano y formación musical)

? Gérard Denoyer (clarinete)

? Didier Lefebvre (guitarra y ukelele)

Una experiencia musical abierta a todos.

Entrada gratuita.

