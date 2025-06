Portes Ouvertes – Académie Transversale de Musique – Académie Transversale de Musique Paris 15 juin 2025

Portes Ouvertes le dimanche 15 juin de 15h à 18h ✨

Venez découvrir nos cours, rencontrer nos professeurs et participer à des activités gratuites pour un moment de partage en musique !

Éveil Musical, Piano, Guitare, Chant…

Nos cours sont ouverts à toutes et à tous, quelque soit votre âge et votre niveau : enfants, adolescents, adultes… vous êtes toutes et tous les bienvenus.

On vous attend nombreux.ses

Plus d’informations au 06 11 43 24 71 ou sur notre site : www.associationrendezvousmusical.fr

Le dimanche 15 juin 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Venez passer un après-midi en musique !

Tout public.

Académie Transversale de Musique 108 Avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.associationrendezvousmusical.fr +33611432471

L’École de Musique vous ouvre ses portes pour un après-midi convivial de présentations et de découvertes !