ACADEMISMS une exposition de Didier BAY Huismes

ACADEMISMS une exposition de Didier BAY

12 Rue de la Chancellerie Huismes Indre-et-Loire

Début : 2025-09-13

fin : 2025-11-16

2025-09-13

Cette exposition ACADEMISMS est un retour au Pin Perdu. Didier Bay évoque discrètement ses rencontres anciennes avec Max et Dorothea et développe un travail entamé depuis quelques années qui cumule interrogations, critiques, analyses, propos impertinents sur l’art et les lieux de sa présentation ou de sa représentation. .

12 Rue de la Chancellerie Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 93 52 23 info@maison-max-ernst.org

English :

This ACADEMISMS exhibition is a return to Le Pin Perdu. Didier Bay discreetly evokes his early encounters with Max and Dorothea, and develops a body of work begun several years ago that combines questioning, criticism, analysis and impertinent comments on art and the places where it is presented.

German :

Die Ausstellung ACADEMISMS ist eine Rückkehr nach Le Pin Perdu. Didier Bay erinnert diskret an seine früheren Begegnungen mit Max und Dorothea und entwickelt eine Arbeit, die er seit einigen Jahren begonnen hat und die Fragen, Kritiken, Analysen und freche Bemerkungen über die Kunst und die Orte ihr

Italiano :

La mostra ACADEMISMS è un ritorno a Le Pin Perdu. Didier Bay rievoca con discrezione i suoi primi incontri con Max e Dorothea e sviluppa un lavoro che porta avanti da diversi anni e che combina interrogativi, critiche, analisi e commenti impertinenti sull’arte e sui luoghi in cui viene presentata.

Espanol :

Esta exposición ACADEMISMOS es un regreso a Le Pin Perdu. Didier Bay evoca discretamente sus primeros encuentros con Max y Dorothea, y desarrolla una obra en la que trabaja desde hace varios años, que combina cuestionamiento, crítica, análisis y comentarios impertinentes sobre el arte y los lugares

