Acapella vers Acapulco Résidence Les Herbiers Granville
vendredi 18 septembre 2026 · Résidence Les Herbiers · Granville
Informations pratiques
Granville
Acapella vers Acapulco
Résidence Les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Un spectacle radiophonique en direct et en public.
Conclusion d’une semaine d’atelier sur le Dire à voix haute pour la radio.
Une pause poétique qui entremêle nos traces de voix et de corps autour du micro.
Cette émission est un des gestes culturels d’Acapulco / Création 2027, une recherche sur l’oralité et au-delà, produit par Le Leurre.
Elle s’inscrit en préambule des Journées Européennes des Matri-Patrimoine 2026.
Plus d’information sur le site internet ou par téléphone.
Réalisé avec le soutien de la Commission des financeurs et la résidence autonomie Les Herbiers. .
Résidence Les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 23 65 03 dites@leleurre.fr
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English : Acapella vers Acapulco
L’événement Acapella vers Acapulco Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer
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