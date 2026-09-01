Acapella vers Acapulco Résidence Les Herbiers Granville

Informations pratiques

Granville

Acapella vers Acapulco

Résidence Les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Un spectacle radiophonique en direct et en public.

Conclusion d’une semaine d’atelier sur le Dire à voix haute pour la radio.

Une pause poétique qui entremêle nos traces de voix et de corps autour du micro.

Cette émission est un des gestes culturels d’Acapulco / Création 2027, une recherche sur l’oralité et au-delà, produit par Le Leurre.

Elle s’inscrit en préambule des Journées Européennes des Matri-Patrimoine 2026.

Plus d’information sur le site internet ou par téléphone.

Réalisé avec le soutien de la Commission des financeurs et la résidence autonomie Les Herbiers. .

Résidence Les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 23 65 03 dites@leleurre.fr

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English : Acapella vers Acapulco

L’événement Acapella vers Acapulco Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer