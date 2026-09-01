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Acapella vers Acapulco Résidence Les Herbiers Granville

vendredi 18 septembre 2026 · Résidence Les Herbiers · Granville

Acapella vers Acapulco Résidence Les Herbiers Granville

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Résidence Les Herbiers
Adresse
202 Rue Paul de Gibon
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Acapella vers Acapulco

Résidence Les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Un spectacle radiophonique en direct et en public.
Conclusion d’une semaine d’atelier sur le Dire à voix haute pour la radio.
Une pause poétique qui entremêle nos traces de voix et de corps autour du micro.
Cette émission est un des gestes culturels d’Acapulco / Création 2027, une recherche sur l’oralité et au-delà, produit par Le Leurre.
Elle s’inscrit en préambule des Journées Européennes des Matri-Patrimoine 2026.
Plus d’information sur le site internet ou par téléphone.
Réalisé avec le soutien de la Commission des financeurs et la résidence autonomie Les Herbiers.   .

Résidence Les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 6 63 23 65 03  dites@leleurre.fr

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English : Acapella vers Acapulco

L’événement Acapella vers Acapulco Granville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer

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