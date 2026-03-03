Accalmie – Soirée en non-mixité Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 15:00 – 23:59

Réservée aux femmes, personnes trans, agenres et non binairesAvec Soyoon, Sonia Michigan, David David B2B AasanaAccalmie est une célébration de la douceur, une respiration nécessaire, un espace de paix et de réappropriation. Accalmie est une soirée en mixité choisie, pensée pour rappeler que les femmes, les personnes trans et non binaires n’ont pas à subir les violences et comportements oppressants qui persistent encore dans les lieux festifs, y compris, parfois, au sein de Macadam.Pour cette occasion, Macadam propose donc une soirée exclusivement dédiée aux femmes, aux personnes trans (H/F) et aux personnes non binaires. Une nuit pour reprendre la place dans le club, réaffirmer le droit de danser librement, en sécurité, dans le respect total de nos corps, de nos présences, de nos existences.Le club est un espace de fête partagé. Il nous appartient à tous·tes d’en prendre soin.Ainsi :Nous invitons chacun·e à veiller au respect de tous·tes, à rester conscient·e des impacts de ses comportements, à les questionner régulièrement, afin de toujours considérer les limites et les espaces de chacun·e, pour que le dancefloor reste un territoire de communion, de lumière et de bienveillance.Aux hommes cis alliés : nous savons que vous êtes nombreux. Continuez à vous informer, à échanger, à sensibiliser vos proches, afin que nous construisions ensemble des espaces de fête réellement sûrs, inclusifs et protecteurs.Love, respect and dance.

