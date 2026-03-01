Accattone Projection Théâtre de l’Arche Tréguier

Accattone Projection

Théâtre de l’Arche 7 Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18 22:30:00

2026-03-18

De Pier Paolo Pasolini avec Franco Citti.

Drame Italie 1961 1 h 57 VOst

Un souteneur de la banlieue de Rome perd son gagne-pain quand sa protégée est mise en prison. Il fait alors la connaissance de l’innocente Stella. Accattone dresse le portrait d’un quartier, d’un voyou aussi irritant que sympathique, aussi pitoyable que lumineux.

Avec ce film, Pasolini a un pied dans le néoréalisme, par les préoccupations sociales et politiques qu’il développe et le regard presque documentaire sur ces personnages à la dérive et leur quotidien miséreux. Les images qu’il montre sont âpres, violentes, même si le cinéaste se garde de tout jugement moral. Mais Accattone va au-delà de la simple chronique sous-prolétarienne. Par ses choix esthétiques, Pasolini donne à ses personnages toute l’élégance et la poésie qu’ils méritent face à la noirceur du monde, une photographie éblouissante, solaire ; face à la trivialité des situations, la musique sacrée de Bach qui élève son héros Accattone au rang de figure quasi christique.

La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .

