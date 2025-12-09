Accéder à un conseil d’administration HEC Alumni Paris Mardi 9 décembre, 18h30 sur inscription

Accéder à un conseil d’administration par Whats4u

Les Rendez-Vous Whats4u conjuguent table ronde thématique et networking tous secteurs, pour un moment enrichissant et convivial inter associations sur Zoom.

Accéder à un conseil d’administration : les clés pour réussir

Mardi 9 décembre de 18h30 à 20h

Je m’inscris gratuitement

18h30 – 19h15 : Table ronde « accéder à un conseil d’administration »

Whats4u réunit Bruno Guillemet (Conseiller principal et administrateur indépendant), Claire Mayeux (Présidente Fondatrice de Pulse and Impact Advisory) et Nathalie Romang (Investisseuse / administratrice indépendante) : ils donneront des clés pour accéder à un conseil d’administration, puis seront là pour répondre à vos questions.

Bruno Guillemet

Conseiller principal et administrateur indépendant

Après des études juridiques et le CIFFOP, Bruno Guillemet débute sa carrière en 1984 dans le groupe Sacilor . De 1989 à 2004 il rejoint le Groupe Danone où il est tour à tour DRH dans les produits frais, DRH d’ Evian et Volvic, avant d’être nommé Directeur politique sociale du groupe en 2001 et enfin DRH pour les Amériques basé aux Etats-Unis. En 2004 il est nommé DRH d’Alstom Transport puis DRH du groupe en 2010. Il rejoint Valeo en octobre 2015 en tant que Directeur Délégué Ressources Humaines du Groupe jusqu’à sa retraite en 2022. Il est administrateur d’une société familiale depuis 2017 et Pdt du comité des rémunérations. Il est également administrateur de Solocal (société cotée en Bourse) et Pdt du comité des rémunérations, membre du comité des rémunérations de la coupe du monde de rugby, des jeux Olympiques Paris 2024 et actuellement du comité des Alpes françaises 2030. Bruno travaille pour la plate-forme solutions CEO qui apporte du conseil aux PME PMI.

Claire Mayeux

Présidente Fondatrice de Pulse and Impact Advisory

Passionnée d’usages et de ruptures technologiques, Claire Mayeux, diplômée de l’Edhec (Master 2001), a été manager en France et aux Etats-unis dans l’industrie automobile (Groupe Renault) et dans la tech (Meta ex-Facebook) pendant plus de 20 ans Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeant.es, de la TPE aux Grands Groupes, depuis 2022 à travers sa société de conseil, Pulse and Impact Advisory, dédiée à la transformation et à l’adaptation aux poly-défis actuels (technologiques, environnementaux, géopolitiques) conjuguées à la performance responsable. Parallèlement à ses fonctions opérationnelles, elle est administratrice indépendante (certifiée EM Lyon) depuis 2016 (MOBIVIA, VIA ID, BOULANGER, VALIUZ, LOCALA). Elle est engagée dans les modèles d’entreprise durable et robuste (B Leader France, Board Impact Forum) et également certifiée « Diriger avec la Data & IA » de l’Ecole Polytechnique Executive.

Nathalie Romang (H.96)

Investisseuse / Administratrice non exécutive

Nathalie est associée fondatrice de Neovara LLP, un gestionnaire indépendant spécialisé dans les investissements en crédit privé, notamment la finance mezzanine et les instruments connexes de capital-investissement en Europe. Elle a créé la société en 2010 afin de reprendre la gestion de l’activité mezzanine européenne de Lehman Brothers et de superviser la réalisation de ses investissements. En tant que professionnelle de la finance, Nathalie siège au sein de plusieurs conseils d’administration, notamment en tant qu’administratrice non exécutive du fournisseur de données salariales collaboratives Emolument et de la plateforme de conseil en expérience client et employé CXB Hub. Elle consacre également une partie de son temps en tant que trustee à des organisations à but non lucratif. Nathalie dirige le HEC UK Governance Club et a occupé la fonction de présidente du Reform Club, le prestigieux club privé situé à Pall Mall, à Londres.

19h15 – 20h : Networking (tous secteurs)

Toutes les 15 minutes, élargissez vos horizons ! Quel que soit votre secteur de prédilection, prolongez le Rendez-Vous en mode networking. Les participants seront répartis de manière aléatoire par petits groupes de 3 ou 4 alumni pour une présentation rapide et un échange de contacts, par sessions de 15 minutes environ : l’occasion de faire des rencontres imprévues et enrichissantes.

Préparez-vous !

• Listez vos : Nom / Fonction / Email / Téléphone, pour un partage en un clic

• Préparez une courte présentation de votre parcours et de vos aspirations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T20:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/les-rendez-vous-whats4u-acceder-a-un-conseil-d-administration-9-decembre/2025/12/01/13164

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris