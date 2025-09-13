Accel Days Le Pêchereau

Accel Days Le Pêchereau samedi 13 septembre 2025.

Accel Days

La Bourdine Le Pêchereau Indre

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Start & Stop organise les Accel Days sur l’aérodrome d’Argenton Péchereau évènement dédié à la démonstration de course d’accélération deux roues petites cylindrées.

Préparez-vous à vivre l’adrénaline pure avec une course d’accélération de type départ arrêté sur 150 m !

Les machines les plus rapides d’Europe vont s’affronter dans un rugissement de puissance, pour des départs éclairs et des vitesses hallucinantes.

Mais ce n’est pas tout…

Custom Show les plus belles et impressionnantes créations venues des quatre coins d’Europe. Chromes étincelants, lignes audacieuses et préparations uniques seront au rendez-vous.

Soirée électronique quand le soleil se couche, la piste se transforme en dancefloor. DJs et beats survoltés pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit.

Puissance, style et musique — un cocktail 100 % sensations fortes ! 10 .

La Bourdine Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire

English :

Start & Stop organizes Accel Days at the Argenton Péchereau airfield: an event dedicated to the demonstration of two-wheel small-displacement acceleration racing.

German :

Start & Stop organisiert die Accel Days auf dem Flugplatz von Argenton Péchereau: eine Veranstaltung, die der Demonstration von Beschleunigungsrennen auf zwei Rädern mit kleinen Hubraum gewidmet ist.

Italiano :

Start & Stop organizza gli Accel Days presso l’aerodromo di Argenton Péchereau, un evento dedicato alla dimostrazione delle gare di accelerazione su due ruote di piccola cilindrata.

Espanol :

Start & Stop organiza los Accel Days en el aeródromo de Argenton Péchereau, un evento dedicado a la demostración de carreras de aceleración de dos ruedas de pequeña cilindrada.

