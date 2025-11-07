[Accélérateur] Les Ecossolies vous accompagnent Visio Nantes

[Accélérateur] Les Ecossolies vous accompagnent Visio Nantes Vendredi 7 novembre, 09h30 Gratuit sur inscription

Une réunion d’information sur les offres d’accompagnement des Ecossolies avec un zoom sur l’accélérateur.

Un temps d’échange avec Laure Pater, responsable de l’accompagnement au développement, pour présenter nos parcours d’accompagnement et notamment sur l’accélérateur. L’occasion d’en savoir plus sur notre méthode d’accompagnement, les ateliers collectifs et le réseau des Ecossolies.

Marie Le Douaran, gérante des Autres Possibles (Promotion 2024 de l’accélérateur) nous partagera son retour d’expérience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T11:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/les-ecossolies/evenements/7-11-l-accelerateur-des-ecossolies-m-accompagne-dans-mon-developpement

Visio 8 rue saint domingue, Nantes Île de Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique