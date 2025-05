Accélère ton projet grâce à l’intelligence collective – Crozon, 23 mai 2025 11:00, Crozon.

Finistère

Accélère ton projet grâce à l’intelligence collective 25 Rue de Reims Crozon Finistère

Début : 2025-05-23 11:00:00

fin : 2025-05-23 12:00:00

2025-05-23

Accélérateur de projet Atelier Co-Dev à La Belle Pic

Vendredi 23 mai Crozon

Tu avances sur un projet et tu bloques sur une question, un choix, un cap à prendre ?

Tu aimerais avoir un regard extérieur, des idées, un coup de boost ?

L’accélérateur de projet, aussi appelé flash co-dev, est fait pour toi !

En 30 à 45 minutes, mets l’intelligence collective au service de ta problématique.

Un petit groupe, un cadre bienveillant, et une méthode efficace pour faire émerger des pistes concrètes et repartir avec de l’élan ?

Pas besoin d’avoir une “grande idée”, juste un sujet réel sur lequel tu aimerais avancer.

La Belle Pic, 25 rue de Reims Crozon

Vendredi 23 mai

Horaire 11H-12H

Atelier sur inscription (places limitées !)

entrée sur conso / sortie au chapeau

Pour t’inscrire soit en tant que porteur de projet ou aidant auprès d’Agnès PIC & pic 06 62 81 48 84

Ne garde pas ton défi pour toi… viens le partager et avance avec le soutien du groupe !

#AccélérateurDeProjet #Codev #IntelligenceCollective #Crozon #LaBellePic #TiersLieu #ProjetEnMouvement #InnovationCollaborative #CoDéveloppement #AvancerEnsemble .

25 Rue de Reims

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 62 81 48 84

