Accentus Kaspars Putninš Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Pour ce programme a cappella, accentus réunit deux maîtres du choeur : Schumann et Brahms. À travers des textes d’Eichendorff, Goethe, Müller ou Rückert, ils tissent un dialogue profond entre poésie et musique. Leurs oeuvres, composées entre 1840 et 1888, reflètent leur amitié et leur lien avec Clara Schumann. Pour revisiter ce répertoire, accentus fait appel au chef letton Kaspars Putniņš, figure du chant choral européen.

PROGRAMME :

Brahms: 3 Gesänge op. 42 (9‘)

Brahms: 5 Gesänge op. 104 (13‘)

Schumann / Gottwald: Vier Gesänge aus Dichterliebe: (8’)

Im wunderschönen Monat Mai

Die Rose, die Lilie

Dein Angesicht

Aus alten Märchen winkt

Schumann / Gottwald: Lieder op. 39

Schumann / Gottwald: Lieder op. 39 Waldesgespräch (6‘)

Mondnacht (4‘)

Schumann: Vier Doppelchörige Gesänge op. 141

Vous reprendrez bien encore un peu de Brahms ?

Le dimanche 15 février 2026

de 15h00 à 16h10

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T17:10:00+01:00

Date(s) : 2026-02-15T15:00:00+02:00_2026-02-15T16:10:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442