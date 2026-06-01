Accès à Pairi Daiza, Pairi Daiza, Cambron-Casteau

Accès à Pairi Daiza Mardi 9 juin, 09h00 Pairi Daiza Ath

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T17:00:00+02:00

Profitez d’un accès privilégié au parc en fin de journée et partez à la découverte de ses merveilles avec nos visites guidées d’une heure, sur inscription à l’accueil visiteurs. Une façon unique de profiter du parc à votre rythme, en apprenant toutes les histoires et secrets qui font la magie de Pairi Daiza.

Visite guidée d’une heure, inscription à l’accueil du salon.

Pairi Daiza Domaine de Cambron, 7940 Brugelette, Belgique Cambron-Casteau 7940 Ath Hainaut

Découvrez le parc autrement !

Pairi Daiza