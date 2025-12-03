Accès chantier restauration d’orfèvrerie Place Aristide Briand Le Mans

Accès chantier restauration d’orfèvrerie

Place Aristide Briand Eglise Notre-Dame-de-la-Couture Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-03 16:30:00

fin : 2025-12-03 17:30:00

L’église de la Couture renferme des trésors d’orfèvrerie qui ont traversé une histoire tumultueuse.

Parmi ceux-ci, on trouve de précieux reliquaires dont la taille et la fragilité nécessitent leur restauration sur place.

C’est une occasion unique de suivre les différentes étapes de leur restauration. L’été prochain, ils seront à nouveau visibles dans des vitrines sécurisées de la chapelle du sépulcre.

Accès exceptionnel au chantier de restauration d’orfèvrerie mené par Anne-Marie Geffroy: Suivez le travail en cours et échangez avec les restauratrices. .

