Accès culture – Médiathèque Floresca Guépin Nantes, 5 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 14:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Tout public, Personne en situation de handicap

Un rendez-vous d’accès facile et ludique, à choisir entre deux propositions.Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental. \ Contes en couleursAtelier créatifAprès la lecture de quelques contes bien connus, réalisez une œuvre collective en donnant vie et couleurs à plusieurs séquences de l’histoire. OU \ Quiz musicalPour s’amuser en musique.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ bm-est@mairie-nantes.fr