Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 20 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 14:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public, Personne en situation de handicap
Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mentalSur inscription
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/