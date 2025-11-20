Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 14:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public, Personne en situation de handicap 

Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mentalSur inscription

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/