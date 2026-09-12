Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 14:00 –

Gratuit : oui sur inscription Tout public

Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-culture



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