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Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes

jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 14:00 –
Gratuit : oui sur inscription Tout public 

Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-culture


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