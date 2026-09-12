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Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes
jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 14:00 –
Gratuit : oui sur inscription Tout public
Un quiz musical ludique, dans la nostalgie et la bonne humeur !Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-culture
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