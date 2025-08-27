Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 14:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Personne en situation de handicap

Projections en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel – Sur inscription

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/