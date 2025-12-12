Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 14 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160