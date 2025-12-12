Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin

Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 14 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public 

Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160