Accès grand écran Médiathèque Floresca Guépin Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 14:00 –
Gratuit : oui Sans inscription Tout public
Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-grand-ecran
Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire