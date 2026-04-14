Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Accès grand écran Jeudi 16 avril, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00

Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.

Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-grand-ecran »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]

Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films. Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.