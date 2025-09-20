Accès libre à la Citadelle et au musée de la Poudrière Fortifications et citadelle Entrevaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découvrez, en visite libre, la citadelle d’Entrevaux, édifice construit au 17ème siècle par Vauban. Depuis la citadelle, une vue imprenable sur le village et la vallée vous attend.
Infos : 04 93 05 46 73 / entrevaux@verdontourisme.com
Fortifications et citadelle 110 Rue Basse des Remparts, 04320 Entrevaux, France Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mathieu Simoulin Verdon Pictures