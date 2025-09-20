Accès libre au théâtre de l’Archipel Théâtre de l’Archipel Perpignan

Accès libre au théâtre de l’Archipel 20 et 21 septembre Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Connaissez-vous vraiment l’Archipel ? Ses coulisses, son architecture ?

On vous invite à découvrir les dessous de ce bâtiment singulier posé sur le bord de la Têt.

► Visites flash

de 10h30 à 12h30 & de 15h à 18h / visites non guidées des deux salles de spectacles de l’Archipel.

Sans réservation.

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

© Droits réservés, Céline Rochefeuille