Accès libre aux Chantiers Navals de La Ciotat Chantier Naval La Ciotat Shipyards La Ciotat

Accès libre aux Chantiers Navals de La Ciotat Chantier Naval La Ciotat Shipyards La Ciotat dimanche 21 septembre 2025.

Accès libre aux Chantiers Navals de La Ciotat Dimanche 21 septembre, 09h00 Chantier Naval La Ciotat Shipyards Bouches-du-Rhône

accès libre et gratuit, réservation possible mais non obligatoire sur www.laciotat-shipyards.com/jep

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Parcours pédestre balisé pour découvrir l’histoire des chantiers, les équipements et les activités liés à la maintenance et la réparation des grands yachts.

Chantier Naval La Ciotat Shipyards Esplanade de la Capitainerie, 46 Quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Site des chantiers navals

Parcours pédestre balisé pour découvrir l’histoire des chantiers, les équipements et les activités liés à la maintenance et la réparation des grands yachts.

Ville de La Ciotat