Accès libre aux collections permanentes et au monuments classés Monuments Historiques Musée Saint-Léger Soissons

Accès libre aux collections permanentes et au monuments classés Monuments Historiques 20 et 21 septembre Musée Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Au musée d’art et d’histoire Saint-Léger

De 14h à 19h

> Accès libre aux collections permanentes et au monument classé M. H.

Musée Saint-Léger 2 rue de la Congrégation 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323599120 http://www.ville-soissons.fr https://www.facebook.com/museesoissons musée d’art et d’histoire de la ville de Soissons

Journées européennes du patrimoine 2025

Christophe Brouard